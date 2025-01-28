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شبورة كثيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 28 يناير 2025
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كتب- عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الأحد 2 فبراير.

وتوقعت ألأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق مطروح وتمتد إلى الإسكندرية.
وبداية من الأربعاء 29 يناير وحتى الأحد 2 فبراير توقعت الهيئة نشاط لحركة الرياح وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها.

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