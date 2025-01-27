ضبط أشخاص بحيازتهم فيتامينات ومستحضرات منتهية الصلاحية في سوق شعبي

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الدواء، تمكنها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط مجموعة من الأشخاص بأحد الأسواق الشعبية في محافظة القاهرة، بحوزتهم كميات من الفيتامينات ومستحضرات التجميل منتهية الصلاحية.

وبحسب بيان، تأتي هذه الخطوة استجابة لما تم رصده من شكاوى متعددة، وفي إطار الجهود المستمرة لمتابعة سوق الدواء وضبط المخالفين.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الواقعة بدأت برصد منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات إخبارية تداولت معلومات وصورًا عن بيع أدوية خارج الصيدليات المرخصة، من قبل أشخاص غير مؤهلين بمزاولة مهنة الصيدلة، في أحد الأسواق العامة بالقاهرة. وتزامن ذلك مع تلقي الهيئة شكاوى بشأن تداول مستحضرات دوائية وتجميليّة خارج المؤسسات الصيدلانية المرخصة.

وذكرت الهيئة: بناءً على هذه المعلومات، تم التنسيق مع وزارة الداخلية ووحدات المباحث المختصة لإطلاق حملة مشتركة على السوق المذكور، والذي يُقام يومًا واحدًا في الأسبوع. وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من الأشخاص داخل السوق وهم غير مختصين بمزاولة مهنة الصيدلة.

وتابعت: تم العثور بحوزتهم على كميات كبيرة من مستحضرات التجميل، العناية بالبشرة، والفيتامينات، بالإضافة إلى كميات محدودة من الأدوية، ومستحضرات غير مسجلة ومكملات غذائية منتهية الصلاحية، بحسب البيان.

وذكرت الهيئة أن إجمالي الكميات المضبوطة بلغ نحو 700 عبوة متنوعة، أغلبها غير موضح عليه تاريخ الصلاحية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير ستة محاضر رسمية للعرض على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت هيئة الدواء استمرارها في تنفيذ الحملات المشتركة لضبط المخالفات في الأسواق غير المرخصة، مشددة على أهمية شراء الأدوية والمستحضرات الطبية من المؤسسات الصيدلية المرخصة فقط، لضمان مطابقتها للاشتراطات الصحية وتوفير المشورة الدوائية السليمة.

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