إقبال كثيف على معرض الكتاب.. 14 صورة للساعات الأولى من اليوم الثالث

كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمود بكار:

شهدت الساعات الأولى من اليوم الثالث لفتح بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب أمام الجمهور، إقبالا كبيرا، حيث اصطف العشرات من الشباب والأسر المصرية في طوابير أمام الأبواب الخارجية للمعرض.

يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الثقافة، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًا كبيرًا، أمس السبت الموافق 25 يناير 2025م، بلغ نحو (445029) زائرًا، ليصبح إجمالي عدد الزوار خلال يومين من فتح أبواب المعرض للجمهور 845971 زائرًا.

يُذكر أن الدورة الـ56 للمعرض تُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستمر فعالياتها من 23 يناير حتى 5 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف لهذه الدورة، وتم اختيار الدكتور أحمد مستجير شخصية العام، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول شخصية معرض كتاب الطفل.

ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و 6150 عارضًا للإصدرات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

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