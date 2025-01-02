محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال كوبري مزلقان أبوالنمرس لتشغيله تجريبيًا

كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بسرعة التنسيق لإنهاء المعوقات الخاصة بتصاريح الري والمقايسات الخاصة بنقل مرافق الكهرباء والصرف الصحى لتمكين الشركة المنفذة لأعمال كوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس من إنهاء الأعمال بالقطاعات المتبقية.

وشدد "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الأربعاء، على مسئولي الشركة، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لبدء التشغيل التجريبي للكوبري وفقًا للجدول الزمني دون تأخير لما يمثله من أهمية مرورية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة، اليوم الأربعاء، للمرور على عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أبو النمرس وتفقد موقف تقديم الخدمات لأهالي المركز.

ووجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي؛ لبحث إقامة موقف حضاري بمحيط مزلقان أبو النمرس لضم جميع الخطوط المتجهة من وإلى المدينة وفقًا لاحتياجات المواطنين.

كما وجه المحافظة، برفع مستوى الواجهة الحضارية للمدينة ومنع الانتظار العشوائي لسيارات السرفيس بمدخل المدينة وتوفير السيولة المرورية ومنع الازدحام بطريق مصر أسيوط الزراعى، وتوفير موقع مناسب لإقامة موقف حضاري بديل لموقف شبرامنت بطريق 6 أكتوبر مع مراعاة إقامته بذات الموقع لقربه من المناطق السكنية والتجارية.

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