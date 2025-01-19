مؤسسة مرسال تشارك في القافلة التاسعة للتحالف الوطني لإغاثة أهالي غزة

كتب- محمد نصار:

بدأت مؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تجهيز مساعداتها ضمن القافلة التاسعة التي سيطلقها التحالف لأهالي غزة.

وفي إطار دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الاستعداد لانطلاق قافلته الإغاثية التاسعة إلى قطاع غزة، حاملةً على متنها مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة.

وتأتي هذه القافلة استمرارًا لجهود التحالف في تقديم الدعم المُستدام للأشقاء في غزة، وتأكيدًا على التضامن المصري الكامل مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وسيتم تنسيق دخول المساعدات وتوزيعها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتعظيم دور الموقف المصري الداعم للأشقاء في فلسطين بشكل عام وموقف المجتمع المدني المصري بشكل خاص.

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