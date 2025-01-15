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حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: شبورة ضبابية ورياح وأمطار بهذه المناطق

10:08 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 11 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 11 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 16 يناير 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، أنه يسود غدًا الخميس، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل شمالية، دافئ على جنوب سيناء والبلاد، شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا الخميس يشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أن حالة الطقس غدا تشهد فرص أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن طقس غدًا الخميس يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس السواحل شمالية شبورة مائية
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