الجيزة: إقامة 18 سوقًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن إقامة 18 سوقًا للسلع الأساسية والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والمستلزمات المنزلية، في مختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأسواق التي تم إقامتها تضم أسواقًا لليوم الواحد، التي تنظم بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب أسواق أخرى تم إنشاؤها بالجهود الذاتية، والتي تعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

وأكد النجار أن الأجهزة التنفيذية تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء على المواطن، وضمان توفير السلع بأسعار معقولة، مع تقديم الدعم الكامل للعارضين لضمان طرح السلع بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

الأسواق الدائمة لمحاربة الغلاء

وأشار المحافظ إلى أن الجيزة أنشأت 6 أسواق دائمة بالجهود الذاتية لمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وهي:

سوق بشارع ربيع الجيزي بحي جنوب الجيزة.

سوق بشارع حسن محمد بحي الطالبية.

سوق بشارع شكري القواتلي بمركز ومدينة العياط.

سوق بجوار منشأة كنوز بمدينة الحوامدية على طريق مصر-أسيوط السريع.

سوق بجوار مبنى مدينة البدرشين.

سوق بشارع الشباب بكفر غطاطي بحي الهرم، والمقرر افتتاحه يوم السبت المقبل.

أسواق لليوم الواحد بالتعاون مع وزارة التموين

وأشار إلى أنه تم إقامة 3 أسواق لليوم الواحد بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتشمل:

سوق بشارع الصوامع بحي إمبابة، يُعقد يوم الجمعة.

سوق بشارع مترو الساقية بحي العمرانية، يُعقد يوم الإثنين.

سوق بشارع ترعة الزمر أسفل محور الفريق كمال عامر بحي بولاق الدكرور، يُعقد يوم الإثنين من كل أسبوع.

أسواق إضافية لتوسيع نطاق التغطية

وتم إنشاء 9 أسواق أخرى من خلال الجهود الذاتية للأحياء والمراكز والمدن، وهي:

سوق خلف مساكن البراجيل بحي المنيرة الغربية.

سوق بطريق اللبيني بجوار ديوان مدينة كرداسة.

سوق بجوار مدينة منشأة القناطر.

سوق بالوحدة المحلية بالقبابات بمركز أطفيح، ويُشغل يوم السبت من كل أسبوع.

سوق بشارع عبد الحميد قاسم مع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق (يُعقد يوم الاثنين).

سوق بقرية الحرانية بمركز ومدينة أبو النمرس (يُعقد يوم الاثنين مع تغييره للأسبوع المقبل إلى شبرامنت).

سوق بجوار السوق الحضاري بمدينة الصف (يُعقد يوم الخميس).

سوق بالطريق الدائري بمدينة الباويطي بمركز الواحات البحرية (يُعقد يوم السبت).

سوق بمركز ومدينة أوسيم، ويُعقد يوم الخميس في قرية الزيدية، إضافة إلى أسواق أخرى في برطس وبشتيل.

جودة السلع وأسعار تنافسية

وأشاد المهندس عادل النجار بمعروضات الأسواق، التي تضم كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، مع جودة عالية وأسعار تنافسية. كما قدم الشكر لكافة السلاسل التجارية والمحلات والتجار الذين شاركوا في تنظيم هذه الأسواق.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة التواجد الميداني لمتابعة انتظام تشغيل الأسواق وإزالة أي معوقات قد تواجه العارضين، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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