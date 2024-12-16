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أمطار وشبورة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

08:00 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
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  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 8 صورة
    شبورة مائية
  • عرض 8 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
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كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين حتى السبت 21 ديسمبر.

توقعت الأرصاد، أن يسود اليوم الإثنين، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الثلاثاء والأربعاء

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس والجمعة

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء.


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الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية الأرصاد الطقس القاهرة الكبرى السواحل الشمالية
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