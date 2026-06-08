سقوط عصابة استغلال الأطفال في الجيزة

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ضبط 10 متهمين لاستغلال 11 طفلًا في التسول وبيع السلع بالجيزة

كتب : علاء عمران

12:56 م 08/06/2026

متهمين - تسول

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واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 9 رجال وسيدة، لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمحافظة الجيزة.

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كشفت التحريات عن قيام المتهمين باستغلال 11 طفلًا من الأحداث المعرضين للخطر في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحي في الشوارع.
وأوضحت التحريات أنه تم ضبط الأطفال أثناء قيامهم ببيع السلع واستجداء المارة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لأسرهم مع أخذ التعهد بحسن رعايتهم، كما جرى التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بدور الرعاية المناسبة.

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استغلال الأطفال التسول الجيزة

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