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مدبولي لمسؤولي نيسان: أتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية من إنتاج الشركة في مصر

كتب : محمد سامي

12:10 م 08/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسؤولي شركة نيسان العالمية، وذلك على هامش احتفالية إنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" في أفريقيا داخل مصنع نيسان مصر بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، والسفير فوميو إيواي سفير اليابان لدى مصر، إلى جانب عدد من قيادات شركة نيسان العالمية ونيسان مصر.

محمد عبد الصمد: إنتاج "ماجنيت" خطوة مهمة في مسيرة نيسان مصر

في مستهل اللقاء، رحب المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، برئيس الوزراء والوفد المرافق له، مؤكدًا أن إنتاج أول سيارة "نيسان ماجنيت" داخل المصنع المصري يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة ويعكس التزامها بخطط التوسع وزيادة استثماراتها في السوق المحلية.

وأوضح أن الشركة بدأت تجهيز وتركيب خط الإنتاج الجديد خلال الربع الأول من عام 2025، فيما انطلقت تجارب التشغيل والإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، مشيرًا إلى أن السيارة الجديدة سيتم طرحها بأسعار مناسبة لدعم احتياجات السوق المصرية وتعزيز الشراكة مع الحكومة.

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في التصدير إلى أسواق شمال أفريقيا وعدد من الأسواق العالمية الأخرى، مستفيدة من القدرات الإنتاجية للمصنع في مصر.

رئيس نيسان لأفريقيا والشرق الأوسط: مصر سوق محورية للتصنيع والتصدير

من جانبه، أشاد ماسيميليانو "ماكس" ميسينا، رئيس مجلس إدارة منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوروبا وأوقيانوسيا بشركة نيسان العالمية، بالدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية لقطاع صناعة السيارات من خلال الحوافز والمبادرات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.

واستعرض ميسينا خطة الشركة للتوسع عالميًا، مؤكدًا أن السوق المصرية تحظى باهتمام خاص داخل استراتيجية نيسان الإقليمية، في ظل ما تمتلكه من مقومات وفرص واعدة.

وأشار إلى أن مصر تمثل مركزًا استراتيجيًا للتصنيع والتصدير بالنسبة للشركة، موضحًا أن نيسان تتطلع إلى تعزيز استثماراتها في السوق المصرية خلال السنوات المقبلة، مع التوسع في تصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقية عبر بوابة مصر.

مدبولي: لدينا ثقة كبيرة في خطط نيسان الاستثمارية

خلال الاجتماع، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بلقاء مسؤولي نيسان العالمية، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لسلسلة من الاجتماعات السابقة التي جمعت الحكومة المصرية بقيادات الشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر إلى نيسان باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في صناعة السيارات، معربًا عن ثقته في خططها التوسعية داخل السوق المصرية، وتطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

مدبولي: أتطلع لرؤية أول سيارة كهربائية من نيسان في مصر

وصف رئيس الوزراء إطلاق سيارة "نيسان ماجنيت" من مصر بأنه خطوة إيجابية ورسالة مهمة تعكس ثقة الشركة في مناخ الاستثمار المصري والتزامها بمواصلة التوسع داخل السوق المحلية.

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