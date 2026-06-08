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لغز جثة "قمر".. وفاة غامضة لفتاة في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

12:55 م 08/06/2026

وفاة فتاة - أرشيفية

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تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج تحرياتها لكشف ملابسات وفاة فتاة في الخامسة عشرة من عمرها، بعدما وصلت جثة هامدة إلى مستشفى البلينا المركزي جنوبي المحافظة في ظروف غامضة.

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بوصول فتاة متوفاة إلى مستشفى البلينا المركزي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للمدعوة "قمر. ع" 15 عامًا، وتقيم بقرية الساحل بحري التابعة لمركز البلينا، وقد جرى نقلها إلى المستشفى بمعرفة أسرتها عقب وفاتها.

تحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها.

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سوهاج مستشفى النيابة العامة

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