مصدر أمني ينفي صحة ما تردد عن وفاة قيادي إخواني داخل مركز إصلاح وتأهيل

نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أحد قيادات الجماعة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وتأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية نشر الأكاذيب والشائعات.

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