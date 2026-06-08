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مصدر أمني ينفي صحة ما تردد عن وفاة قيادي إخواني داخل مركز إصلاح وتأهيل

كتب : علاء عمران

12:37 م 08/06/2026

وزارة الداخلية

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نفى مصدر أمني مسؤول صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وفاة أحد قيادات الجماعة داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وتأتي في إطار محاولات الجماعة الإرهابية نشر الأكاذيب والشائعات.

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وزارة الداخلية مصدر أمني مراكز الإصلاح والتأهيل

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