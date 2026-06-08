أجرى وفد من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة الدكتور أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي للهيئة، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، بدعوة من شركة STRIKE ADS، الشريك المحلي المعتمد لمنصة ومحرك البحث الروسي "ياندكس"، للمشاركة في عدد من ورش العمل والجلسات المهنية التي نظمتها المنصة.

وضم الوفد، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الاثنين، كلًا من سوزان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة، وإيمان عبد الرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية، إلى جانب محمد سعيد، عضو الإدارة المركزية للتسويق السياحي.

أحمد يوسف: السوق الروسي من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر

تأتي الزيارة في إطار متابعة تنفيذ الحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري بالسوق الروسي، والتي يتم تنفيذها عبر منصات "ياندكس" الرقمية وتطبيق "تيليجرام"، بالإضافة إلى الإعلانات الخارجية على سيارات "Yandex Taxi" في عدد من المناطق الحيوية بموسكو، بهدف زيادة الوعي بالمقصد المصري والوصول إلى شرائح أوسع من الجمهور المستهدف.

وأكد الدكتور أحمد يوسف أن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية المصدرة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تعزيز حضورها التسويقي بهذا السوق من خلال حملات دعائية مبتكرة وشراكات فعالة مع كبرى المنصات الرقمية.

وأضاف أن الزيارة تستهدف توسيع نطاق التعاون مع شركاء المهنة في روسيا بما يسهم في زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى مصر، إلى جانب دعم أوجه التعاون مع دول مجموعة "بريكس".

سوزان مصطفى: الاطلاع على أحدث أدوات التسويق الرقمي يدعم الحملات الترويجية

من جانبها، أكدت سوزان مصطفى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة للتعرف على أحدث تقنيات التسويق الرقمي والحلول الإعلانية الحديثة، بما يعزز كفاءة الحملات الترويجية التي تنفذها الهيئة ويدعم جهود جذب مزيد من السائحين إلى المقصد المصري.

اجتماعات مع ياندكس لبحث تطوير الحملات الموجهة للسوق الروسي

عقد وفد الهيئة، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات المهنية مع مسؤولي منصة "ياندكس"، تم خلالها استعراض نتائج الحملات الترويجية الجارية، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، إلى جانب بحث آليات تطوير الحملات الرقمية الموجهة للسوق الروسي بما يتماشى مع التطورات الحديثة في سلوك السائحين والتكنولوجيا الرقمية.

كما تناولت الاجتماعات سبل تعزيز الترويج لمنتج السياحة الثقافية داخل السوق الروسي، بما يسهم في رفع متوسط الإنفاق السياحي وزيادة عدد الليالي السياحية، وجذب شرائح جديدة من المهتمين بالسياحة الثقافية والتراثية.

استعراض استراتيجية التسويق السياحي وخطط المرحلة المقبلة

قدم الدكتور أحمد يوسف، عرضًا تقديميًا استعرض خلاله استراتيجية الهيئة للتسويق السياحي خلال الفترة المقبلة، موضحًا الأسواق المستهدفة والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

كما تطرق العرض إلى الخطة الترويجية الرامية إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي والأسواق الناطقة باللغة الروسية، مع إبراز التنوع الكبير الذي يتمتع به المقصد المصري وما يقدمه من منتجات وأنماط سياحية متعددة.

برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في التسويق الرقمي

تضمن برنامج الزيارة عددًا من الجلسات التخصصية وورش العمل التي استعرضت أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الإعلانية التي توفرها منصة "ياندكس"، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية تستهدف رفع كفاءة العاملين بالهيئة في مجالات التسويق الرقمي وتحليل البيانات وقياس مؤشرات الأداء.

26.4 مليون ظهور للحملة الترويجية بالسوق الروسي

تواصل الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تنفيذ حملة ترويجية بالسوق الروسي بالتعاون مع منصة "ياندكس" لمدة ثمانية أشهر، بهدف تعزيز الوعي بالعلامة السياحية المصرية "Egypt – Always On" وتحفيز الطلب على السفر إلى مصر.

وحققت الحملة نتائج إيجابية، حيث تجاوز عدد مرات ظهور الإعلانات 26.4 مليون مرة، إلى جانب تنفيذ حملات دعائية خارجية على مركبات "Yandex Taxi" وإعلانات عبر تطبيق "تيليجرام"، ضمن خطة متكاملة للترويج للمقصد السياحي المصري داخل السوق الروسي.

استمرار الحملات المشتركة لدعم السياحة الوافدة

تواصل الهيئة جهودها الترويجية في السوق الروسي من خلال الحملات التسويقية المشتركة، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الموجهة للجمهور والمهنيين، بما يدعم زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ويعزز مكانتها بين أبرز المقاصد السياحية العالمية.