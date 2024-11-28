الجوهري رئيسًا وندا نائبة.. نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة القاهرة

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كتب- عمر صبري:

انتهت جامعة القاهرة من فرز بطاقات التصويت على منصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة وإعلان فوز الطالب باسم الجوهرى من كلية الزراعة بمنصب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

جاذ ذلك بحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة والدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الهادى العوضى وكيل كلية الحقوق والدكتور أحمد سمير عضو اللجنة العليا للانتخابات وفرج عيد المدير العام لإدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة.

كما انتهت أعمال فرز بطاقات التصويت على منصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، وإعلان فوز الطالبة ندا تامر بكلية التخطيط بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

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