علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن كواليس واقعة "ميكروفون قناة الجزيرة" التي أثارت جدلًا خلال توليه منصب وزير الخارجية.

وقال شكري، خلال حواره ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "النهار"، إن تصرفه بإبعاد ميكروفون القناة من أمامه خلال إحدى زيارته الخارجية كان "شعوراً تلقائياً" نابعاً من ممارسات القناة في ذلك الوقت، مضيفًا: "موقفي كان رد فعل مباشر على توجهات القناة تجاه القضايا المصرية والسياسة الداخلية للبلاد حينها".

وفي سياق آخر، أعرب شكري عن سعادته بلقب "أسد الخارجية" الذي أطلقه عليه البعض، مضيفاً: "هذا اللقب أسعدني كثيراً، وأشعر بالامتنان والتقدير للشعب المصري على هذا الشعور النبيل".

وأضاف أن العمل الدبلوماسي هو تكليف لخدمة الوطن، وأن شعور المسؤول بتقدير الشارع لجهوده هو أكبر مكافأة يمكن الحصول عليها بعد سنوات من العمل في الملفات الصعبة.

ولفت شكري إلى أن جامعة الدول العربية تظل المؤسسة الأهم لحماية المصالح العربية، مشيراً إلى أنها تسبق الأمم المتحدة تاريخياً وتوفر كافة الآليات اللازمة لتحقيق التكامل والتضامن، شريطة أن تتوفر "الإرادة السياسية" لدى الدول الأعضاء.

وأضاف أن الدعوات المتكررة التي تطالب بتطوير الجامعة العربية قد تُخفي وراءها رغبة في "الانتقاص من أهميتها" ودورها التاريخي، والإشكالية ليست في هيكل الجامعة، بل في كيفية استخدام الدول لآلياتها لتحقيق الأهداف المشتركة.