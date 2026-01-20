إعلان

سامح شكري: لقب "أسد الخارجية" أسعدني.. وموقفي من الجزيرة كان شعورًا تلقائياً

كتب : داليا الظنيني

11:30 م 20/01/2026

سامح شكري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن كواليس واقعة "ميكروفون قناة الجزيرة" التي أثارت جدلًا خلال توليه منصب وزير الخارجية.

وقال شكري، خلال حواره ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "النهار"، إن تصرفه بإبعاد ميكروفون القناة من أمامه خلال إحدى زيارته الخارجية كان "شعوراً تلقائياً" نابعاً من ممارسات القناة في ذلك الوقت، مضيفًا: "موقفي كان رد فعل مباشر على توجهات القناة تجاه القضايا المصرية والسياسة الداخلية للبلاد حينها".

وفي سياق آخر، أعرب شكري عن سعادته بلقب "أسد الخارجية" الذي أطلقه عليه البعض، مضيفاً: "هذا اللقب أسعدني كثيراً، وأشعر بالامتنان والتقدير للشعب المصري على هذا الشعور النبيل".

وأضاف أن العمل الدبلوماسي هو تكليف لخدمة الوطن، وأن شعور المسؤول بتقدير الشارع لجهوده هو أكبر مكافأة يمكن الحصول عليها بعد سنوات من العمل في الملفات الصعبة.

ولفت شكري إلى أن جامعة الدول العربية تظل المؤسسة الأهم لحماية المصالح العربية، مشيراً إلى أنها تسبق الأمم المتحدة تاريخياً وتوفر كافة الآليات اللازمة لتحقيق التكامل والتضامن، شريطة أن تتوفر "الإرادة السياسية" لدى الدول الأعضاء.

وأضاف أن الدعوات المتكررة التي تطالب بتطوير الجامعة العربية قد تُخفي وراءها رغبة في "الانتقاص من أهميتها" ودورها التاريخي، والإشكالية ليست في هيكل الجامعة، بل في كيفية استخدام الدول لآلياتها لتحقيق الأهداف المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سامح شكري لقب أسد الخارجية ميكروفون قناة الجزيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
أخبار المحافظات

زينب بدر.. فتاة من أسيوط تهزم الظلام وتصبح أول مدربة كمبيوتر للمكفوفين
دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
زووم

دنيا وإيمي سمير غانم في عزاء شقيق الفنانة شيرين.. صور
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
شئون عربية و دولية

بعد نشره رسائل خاصة من ماكرون.. ترامب يكشف السبب
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي.. كل ما تريد معرفته عن جمارك الهواتف
مصراوي TV| توفيق عكاشة يكشف لمجدي الجلاد سيناريوهات ما بعد سقوط إيران على دول الخليج