مدبولي: الرئيس السيسي يضع التعليم على رأس أولويات الجمهورية الجديدة

كتب – أحمد العش:
تصوير - محمد معروف:

08:01 م 20/01/2026
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للسيدة الدكتورة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، على رعايتها للمبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين بالجامعات المصرية "منحة علماء المستقبل" بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك المركزي المصري

وشدد مدبولي في كلمته خلال حفل إطلاق المبادرة، على أن هذه المبادرة تُجسد الدور الوطني للمرأة المصرية.

وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في المؤتمر، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضع ملف التعليم على رأس أولوياته باعتباره ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن الهدف هو بناء جيل قادر على الابتكار والمنافسة.

وأكد أن جميع أجهزة الدولة حرصت على عدم تعثر مستقبل أبنائنا الطلاب المشاركين في هذه المنحة، وأن وزارة التعليم العالي قادت بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المختلفة، توقيع بروتوكولين مهمين، بما يضمن إتاحة منح دراسية شاملة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الحدودية وذوي الهمم وأبناء الشهداء ومصابي الحرب.

وأوضح مدبولي، أن المبادرة تمثل تدشينًا لنموذج وطني يقوم على التعليم، مشيرًا إلى تخصيص حساب مصرفي موحد لتلقي التبرعات ودعم المبادرة.

ودعا رجال الأعمال إلى توجيه جزء كبير من مساهماتهم إلى مجالي الصحة والتعليم باعتبارهما أهم الركائز التي تقوم عليها الجمهورية الجديدة.

الرئيس السيسي منحة علماء المستقبل مصطفى مدبولي المتفوقين

