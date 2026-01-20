"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026

تبحث نجمات الفن في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عن تقديم قوالب شخصية غير تقليدية، والخروج من عباءة الأدوار العادية والنمطية لجذب الجمهور والمشاهدين.

وتشهد القنوات الفضائية في رمضان زخم كبير للمسلسلات الدرامية التي تستعرض قصص وسيناريوهات درامية مختلفة ومشوقة، كثفت الفنانات بحثهن عن "النص المختلف" والأفكار الجريئة التي تضمن لهن الصدارة في ظل التنوع الدرامي الهائل الذي يشهده الشهر الكريم.

ونستعرض في التقرير التالي 4 نجمات يقدمن شخصيات جديدة في مسلسلات رمضان

هند صبري تاجرة مخدرات في "مناعة"

تعود النجمة هند صبري للدراما التلفزيونية بعد غياب 5 سنوات، في مسلسل "مناعة"، والذي تدور أحداثه خلال فترة السبعينات والثمانينات، عن زوجة يقتل زوجها في تجارة المخدرات، لتتحول لسيدة قوية تغوص في عالم المخدرات، وتشهد صراعات وأحداث قوية.

مسلسل مناعة، إنتاج المتحدة استديوز، وفكرة عباس أبو الحسن، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج حسين المنباوي، بطولة خالد سليم، أحمد خالد صالح، رياض الخولي، مها نصار، ميمي جمال، محمد علي رزق، وكريم قاسم.

ياسمين عبدالعزيز فنانة في "وننسى اللي كان"

تسستعد النجمة ياسمين عبد العزيز للمشاركة في رمضان 2026 بمسلسل وننسى اللي كان، والذي تجسد فيه شخصية فنانة مشهورة تدعى جليلة، تحقق نجاح وشهرة كبيرة في عالم الغناء، حتى تصادف كريم فهمي "فنان" تنشأ بينهما علاقة حب، تتحول لعلاقة مدمرة مليئة بالصراعات والأحداث التشويقية.

مي كساب لبيسة في "نون النسوة"

تخوض الفنانة مي كساب تجربة درامية مختلفة هذا العام، حيث تقدم شخصية شريفة عزوز في مسلسل "نون النسوة"، المكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته ندى موسى، أحمد الرفاعي، ومحمد جمعة، ومن تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

وتجسد مي كساب شخصية "لبيسة" في مسلسل "نون النسوة"، تدعى شريفة، وهي تعمل مع النجمة سيمون، التي تسعى لتكون فنانة مشهورة، لتحدث صراعات ومفاجآت بين أبطال العمل الدرامي.

هالة فاخر بائعة كبدة في مسلسل "السوق الحرة"

تقدم الفنانة هالة فاخر شخصية جديدة ضمن أحداث المسلسل الكوميدي "السوق الحرة"، المقرر عرضه في رمضان 2026.

وتجسد هالة فاخر شخصية "بائعة على عربة كبدة"، حي تتحول الأحداث رأسا على عقب وتصبح مديرة مطعم في السوق الحرة.

مسلسل السوق الحرة، بطولة محمد ثروت، محمد رضوان، هالة فاخر، حسام داغر، محمود الليثي، محمد جبر وآخرين، تأليف هشام يحيى، وإخراج شادي علي.

