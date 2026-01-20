إعلان

سامح شكري يشيد ببدر عبد العاطي: "دبلوماسي قدير وأنصحه بالاهتمام بصحته"

كتب : داليا الظنيني

11:31 م 20/01/2026

سامح شكري

أشاد السفير سامح شكري وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بخلفه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية الحالي، واصفًا إياه بـ"الدبلوماسي القدير" المعروف بالنشاط الدؤوب والعمل المستمر.

جاء ذلك خلال حوار السفير سامح شكري مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" عبر قناة النهار، اليوم الثلاثاء.

ووجه شكري نصيحة لوزير الخارجية، قائلا: "أنصح الوزير بدر عبد العاطي بضرورة الاهتمام بصحته، وأن يمنح نفسه قسطاً من الراحة وسط أعباء العمل الضخمة"، مؤكداً ثقته في قدرته على مواصلة المسيرة بنجاح.

سامح شكري بدر عبد العاطي لميس الحديدي

