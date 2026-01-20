بسبب حكم قضائي محتمل.. ترامب يلوح بإجراءات أخرى لضم "جرينلاند"

كتب- محمود الطوخي

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تحذيرا مبطنا بأنه قد يلجأ إلى "أدوات أخرى" غير الرسوم الجمركية لتحقيق هدفه بالاستحواذ على جزيرة "جرينلاند"، وذلك في استباق لاحتمالية صدور حكم من المحكمة العليا يعرقل قانونية تحركاته التجارية العالمية.

وردا على سؤال صحفي حول المدى الذي قد يذهب إليه لتأمين السيطرة على الجزيرة القطبية الشمالية، اكتفى ترامب بإجابة مقتضبة تحمل نبرة التحدي: "ستعرفون ذلك".

وعند سؤاله عما إذا كان حكم المحكمة العليا ضد تعريفاته الجمركية سيعرقل استراتيجيته، كشف ترامب عن وجود بدائل، قائلا: "سيتعين علينا استخدام شيء آخر"، مضيفا في عبارة غامضة أنه "سيلقي نظرة على تراخيص الكلمات، وسيلقي نظرة على أشياء أخرى".

ورغم التلويح بالبدائل، أشار ترامب إلى أن الرسوم الجمركية لا تزال نهجه المفضل، مبررا ذلك بقوله: "ما كنا نفعله الآن هو الأفضل والأقوى والأسرع والأسهل والأقل تعقيدا".

يأتي هذا التلويح في وقت صعّد فيه الرئيس ضغوطه على الحلفاء الأوروبيين، مهددا بفرض تعريفات شاملة إذا لم يتم تسليم الجزيرة.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير أن ترامب أرسل رسالة إلى رئيس وزراء النرويج يربط فيها صراحة بين عدم حصوله على "جائزة نوبل للسلام" وبين جهوده الرامية لضم جرينلاند.