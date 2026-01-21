إعلان

ترامب مهاجما الصوماليين: بارعون في قرصنة السفن فقط وبلادهم "ليست دولة"

كتب : محمود الطوخي

12:08 ص 21/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الصومال والمهاجرين الصوماليين في الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "مجموعة كبيرة من ذوي الذكاء المنخفض جاً"، معتبرا أن المهارة الوحيدة التي يتقنونها هي "قرصنة السفن".

واستهل ترامب مؤتمره الصحفي بالبيت الأبيض بالتقليل من شأن الصومال، قائلا: "الصومال ليست دولة أصلا.. ليس لديهم أي شيء يشبه الدولة. وإذا كانت دولة، فهي تُعتبر من أسوأ الدول في العالم".

وأضاف ساخرا: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يجيدونه، فهم بارعون في قرصنة السفن في البحر، السفن الكبيرة".

وبشكل خاص، استهدف الرئيس في هجومه النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، منتقدا إياها ضمن سياق تصعيده المستمر ضد المهاجرين الصوماليين في الأشهر الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الصوماليين قرصنة السفن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
حوادث وقضايا

"شهاب" يطلب فسخ عقد زواجه: "كنت عايز أتجوز أختها"
من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
كرة نسائية

من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

"تاجرة مخدرات وفنانة".. تعرف على مهن نجمات الفن في دراما رمضان 2026
كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من
زووم

كيف علق الجمهور على صلح لقاء الخميسي وعبد المنصف بعد اكتشافها زواجه من

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان