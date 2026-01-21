ترامب مهاجما الصوماليين: بارعون في قرصنة السفن فقط وبلادهم "ليست دولة"

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، الصومال والمهاجرين الصوماليين في الولايات المتحدة، واصفا إياهم بأنهم "مجموعة كبيرة من ذوي الذكاء المنخفض جاً"، معتبرا أن المهارة الوحيدة التي يتقنونها هي "قرصنة السفن".

واستهل ترامب مؤتمره الصحفي بالبيت الأبيض بالتقليل من شأن الصومال، قائلا: "الصومال ليست دولة أصلا.. ليس لديهم أي شيء يشبه الدولة. وإذا كانت دولة، فهي تُعتبر من أسوأ الدول في العالم".

وأضاف ساخرا: "هذا هو الشيء الوحيد الذي يجيدونه، فهم بارعون في قرصنة السفن في البحر، السفن الكبيرة".

وبشكل خاص، استهدف الرئيس في هجومه النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر ذات الأصول الصومالية، منتقدا إياها ضمن سياق تصعيده المستمر ضد المهاجرين الصوماليين في الأشهر الأخيرة.