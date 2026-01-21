14 لاعبًا مقابل 10 ملايين يورو.. صفقات متبادلة بين الزمالك وبيراميدز
كتب : مصراوي
كتبت- هند عواد:
خلال الفترة من 2015-2016 حتى 2025-2026، انتقل 14 لاعبًا بين صفوف الزمالك وبيراميدز، مقابل آخرهم ناصر ماهر.
ووقّع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لصفوف بيراميدز، بعقد مدته 4 سنوات ونصف، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.
ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، انتقل 8 لاعبين من الزمالك إلى بيراميدز، بقيمة 6 ملايين و630 ألف يورو، في المقابل، انتقل 6 لاعبين من بيراميدز إلى الزمالك، مقابل 2 مليون و670 ألف يورو.
لاعبون انتقلوا من الزمالك إلى بيراميدز
انتقل 8 لاعبين من الزمالك إلى بيراميدز، كالتالي:
1- أحمد الشناوي - 2.65 مليون يورو
2- علي جبر - 2.15 مليون يورو
3- ناصر ماهر - 1.10 مليون يورو
4- أحمد توفيق - 730 ألف يورو
5- إبراهيم حسن
6- يوسف أوباما - انتقال حر
7- يوسف أسامة نبيه - انتقال حر
8- سيف فاروق جعفر - انتقال حر
لاعبون انتقلوا من بيراميدز إلى الزمالك
انتقل 6 لاعبين من بيراميدز إلى الزمالك، كالتالي:
1- نبيل عماد دونجا - 775 ألف يورو
2- محمد عنتر - 750 ألف يورو
3- عمر جابر - 516 ألف يورو
4- عبد الله السعيد - 448 ألف يورو
5- سيف فاروق جعفر - 180 ألف يورو
6- أحمد أيمن منصور - انتقال حر