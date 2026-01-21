مباريات الأمس
14 لاعبًا مقابل 10 ملايين يورو.. صفقات متبادلة بين الزمالك وبيراميدز

كتب : مصراوي

12:17 ص 21/01/2026
كتبت- هند عواد:

خلال الفترة من 2015-2016 حتى 2025-2026، انتقل 14 لاعبًا بين صفوف الزمالك وبيراميدز، مقابل آخرهم ناصر ماهر.

ووقّع ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لصفوف بيراميدز، بعقد مدته 4 سنوات ونصف، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، انتقل 8 لاعبين من الزمالك إلى بيراميدز، بقيمة 6 ملايين و630 ألف يورو، في المقابل، انتقل 6 لاعبين من بيراميدز إلى الزمالك، مقابل 2 مليون و670 ألف يورو.

لاعبون انتقلوا من الزمالك إلى بيراميدز

انتقل 8 لاعبين من الزمالك إلى بيراميدز، كالتالي:

1- أحمد الشناوي - 2.65 مليون يورو

2- علي جبر - 2.15 مليون يورو

3- ناصر ماهر - 1.10 مليون يورو

4- أحمد توفيق - 730 ألف يورو

5- إبراهيم حسن

6- يوسف أوباما - انتقال حر

7- يوسف أسامة نبيه - انتقال حر

8- سيف فاروق جعفر - انتقال حر

لاعبون انتقلوا من بيراميدز إلى الزمالك

انتقل 6 لاعبين من بيراميدز إلى الزمالك، كالتالي:

1- نبيل عماد دونجا - 775 ألف يورو

2- محمد عنتر - 750 ألف يورو

3- عمر جابر - 516 ألف يورو

4- عبد الله السعيد - 448 ألف يورو

5- سيف فاروق جعفر - 180 ألف يورو

6- أحمد أيمن منصور - انتقال حر

