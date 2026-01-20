إعلان

ترامب: "الله فخور بي" فأنا من يحمي المسيحيين واليهود من القتل

كتب : محمود الطوخي

11:50 م 20/01/2026

دونالد ترامب

شهدت الإحاطة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، والتي اتسمت أحيانا بالتشتت، تحولا مفاجئا نحو "لحظة وجيزة من التأمل الديني"، حين سأله أحد الصحفيين عما إذا كان يعتقد أن "الله فخور به"، مستندا إلى تصريح سابق للرئيس العام الماضي قال فيه إنه يعتقد أنه وصل لمنصبه لأن "الله وضعه هناك لإنقاذ العالم".

وجاء رد ترامب مباشرا، حيث قال: "أعتقد أن الله فخور جدا بما أنجزته، وهذا يشمل العمل الديني".

وفسر ترامب، هذا الاعتقاد بربطه بجهوده في حماية الأقليات، مضيفا: "نحن نحمي الكثير من الناس الذين يُقتلون.. مسيحيون، يهود، الكثير من الناس يحظون بحمايتي".

وأكد ترامب، على أن هذه الحماية مرتبطة بوجوده شخصيا في السلطة، قائلا عن الفئات التي يحميها: "هم في الحقيقة ما كانوا ليحظوا بهذه الحماية لو كان هناك رئيس آخر".

