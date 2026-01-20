الرئاسة تعلن تفاصيل برنامج الرئيس السيسي في دافوس غدًا

أفادت قناة إكسترا نيوز عن رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد صباح غدٍ الأربعاء، لقاءً مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، كما يشارك في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأوضحت "الرئاسة"، أن الرئيس السيسي، سيلقي كلمة خلال جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات منتدى دافوس غدًا وسيعقب ذلك حوار تفاعلي مع الحضور.

كما سيشارك الرئيس السيسي في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مصر.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يصل إلى زيورخ للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس

لسد ثغرة "آيفون بماء زمزم".. الجمارك تلغي إعفاء الهاتف الشخصي

زلزال بقوة 3.5 ريختر يضرب نويبع