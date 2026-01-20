إعلان

الرئاسة تعلن تفاصيل برنامج الرئيس السيسي في دافوس غدًا

كتب : أحمد العش

07:54 م 20/01/2026
أفادت قناة إكسترا نيوز عن رئاسة الجمهورية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعقد صباح غدٍ الأربعاء، لقاءً مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، كما يشارك في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

وأوضحت "الرئاسة"، أن الرئيس السيسي، سيلقي كلمة خلال جلسة حوارية خاصة ضمن فعاليات منتدى دافوس غدًا وسيعقب ذلك حوار تفاعلي مع الحضور.

كما سيشارك الرئيس السيسي في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية المهتمة بالاستثمار في مصر.

الرئيس السيسي برنامج الرئيس السيسي قمة دافوس

