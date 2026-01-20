"قتلته غصب عني".. النيابة تستمع لأقوال فتاة متهمة بقتل زوجها بالمرج

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، إلى أقوال الزوجة المتهمة بقتل زوجها في المرج، بسبب خلاف على تحضير الطعام.

وقالت المتهمة "21 سنة، ربة منزل" إنها لم تقصد قتل زوجها، "أنا خبطته وقتلته غصب عني وهو بيضرني"، موضحة أن الشجار بدأ بعد عودة زوجها من العمل، حين وجه لها سبًا وشتائم، وعند محاولتها الدفاع عن نفسها، وقع الزوج على الأرض، ما أدى إلى إصابته بالسكين.

وتابعت: "افتكرت إنه اتعور بالغلط، وكنت خايفة مش عارفة أعمل إيه، وناديت على شيماء أخته، وطلعنا بيه المستشفى، لكنه توفي فورًا"، مؤكدة أن الواقعة حدثت عن غير قصد.

وألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة قتلت زوجها بعد تسديد عدة طعنات له بسبب مشادة بينهما في المرج وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص داخل شقته في المرج وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين قيام زوجة المجني عليه بتسديد طعنات له بسكين تحصلت عليها من داخل المطبخ بسبب مشادة بينهما وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

