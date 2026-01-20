إعلان

"قتلته غصب عني".. النيابة تستمع لأقوال فتاة متهمة بقتل زوجها بالمرج

كتب : محمود الشوربجي

11:41 م 20/01/2026

ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استمعت جهات التحقيق بالقاهرة، إلى أقوال الزوجة المتهمة بقتل زوجها في المرج، بسبب خلاف على تحضير الطعام.

وقالت المتهمة "21 سنة، ربة منزل" إنها لم تقصد قتل زوجها، "أنا خبطته وقتلته غصب عني وهو بيضرني"، موضحة أن الشجار بدأ بعد عودة زوجها من العمل، حين وجه لها سبًا وشتائم، وعند محاولتها الدفاع عن نفسها، وقع الزوج على الأرض، ما أدى إلى إصابته بالسكين.

وتابعت: "افتكرت إنه اتعور بالغلط، وكنت خايفة مش عارفة أعمل إيه، وناديت على شيماء أخته، وطلعنا بيه المستشفى، لكنه توفي فورًا"، مؤكدة أن الواقعة حدثت عن غير قصد.

وألقت أجهزة الأمن القبض على فتاة قتلت زوجها بعد تسديد عدة طعنات له بسبب مشادة بينهما في المرج وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوفاة شخص داخل شقته في المرج وانتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث وتبين قيام زوجة المجني عليه بتسديد طعنات له بسكين تحصلت عليها من داخل المطبخ بسبب مشادة بينهما وتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضًا:

البلوجر محمد عبدالعاطي ينهي إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء مدة العقوبة

إلغاء حبس الفنان فادي خفاجة في اتهامه بسب وقذف مجدي كامل

الداخلية تضبط سيدتين للإعلان عن أعمال منافية للآداب بالإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة جريمة قتل فتاة تقتل زوجها المرج خلاف على تحضير الطعام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
أخبار السيارات

بعد تخفيض عدد من سياراتها.. القائمة الكاملة لأسعار GAC الصينية بمصر
14 لاعبًا مقابل 10 ملايين يورو.. صفقات متبادلة بين الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

14 لاعبًا مقابل 10 ملايين يورو.. صفقات متبادلة بين الزمالك وبيراميدز
مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
أخبار مصر

مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
شئون عربية و دولية

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
"قتلته غصب عني".. النيابة تستمع لأقوال فتاة متهمة بقتل زوجها بالمرج
حوادث وقضايا

"قتلته غصب عني".. النيابة تستمع لأقوال فتاة متهمة بقتل زوجها بالمرج

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان