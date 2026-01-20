إعلان

بعد أنباء الغرق.. بيان رسمي يكشف وضع طرق "مفيض باريس"

كتب : مصراوي

11:37 م 20/01/2026

مفيض بحيرات باريس جنوب الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كشفت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن غرق الطرق المؤدية لمفيض بحيرات مركز باريس جنوب المحافظة، مؤكدة استقرار الأوضاع الميدانية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف عن كثب بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وأوضح المحافظ أنه تم الدفع بلجنة متابعة ميدانية لمعاينة الموقع على الطبيعة، حيث أكد تقرير اللجنة استقرار الأوضاع بمحيط البحيرة، مشيرًا إلى رصد ارتفاع نسبي فقط في منسوب المياه، ويتم التعامل معه فنيًا ومراقبة تطوراته بدقة لضمان عدم تأثيره على الطرق.

وأهاب "الزملوط"، عبر بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع "فيسبوك"، بالمواطنين والقائمين على الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشددًا على أهمية استقاء المعلومات والاعتماد حصريًا على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة في هذا الشأن.

مفيض بحيرات مركز باريس بحيرات باريس الوادي الجديد

