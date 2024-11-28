خالد البلشي لطلاب "إعلام عين شمس": الصحفي الناجح من يمتلك معلومات أوسع ورؤية أشمل

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية الإعلام بجامعة عين شمس ندوة تحت عنوان "مستقبل الصحافة في ظل التحديات التكنولوجية والتشريعية وسبل تطوير العمل الصحفي"، ألقى خلالها خالد البلشي، نقيب الصحفيين، محاضرة تناولت قضايا مهنة الصحافة وآفاقها المستقبلية.

رحبت الدكتورة هبة شاهين، عميدة كلية الإعلام، بنقيب الصحفيين، مؤكدة دور النقابة في ترسيخ أسس العمل الصحفي على مدار أكثر من ثمانين عامًا منذ تأسيسها عام 1941، مشيرة إلى دور الصحافة كقوة ناعمة يعتمد عليها المجتمع لتعزيز الوعي ودعم القضايا الوطنية، موضحة أن الصحافة تُعد أم الفنون الإعلامية والأساس الذي تقوم عليه مختلف وسائل الإعلام الأخرى.

وتطرقت شاهين إلى التأثيرات المتسارعة للتكنولوجيا على الصحافة التقليدية، مؤكدة أن التطور الرقمي ألقى بظلاله على الصحافة المطبوعة، لكنه في الوقت ذاته فتح آفاقًا جديدة عبر المواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، مؤكدة أهمية تكيّف الصحافة مع المتغيرات الحديثة لمواصلة دورها الحيوي في خدمة المجتمع.

نقيب الصحفيين يتناول تطورات مهنة الصحافة

تناول خالد البلشي في كلمته تطورات مهنة الصحافة، مسلطًا الضوء على ضرورة التمسك بأساسيات المهنة الصحفية، مع التأكيد على أهمية تطوير الذات والإنتاج المستمر والتنافس البنّاء، مؤكدا أن دراسة العلوم الإنسانية تُعد جزءًا أساسيًا من تكوين الصحفي، لأنها تمنحه أدوات تحليل وفهم أعمق للمجتمع.

وأشار البلشي إلى أن المرحلة الجامعية تُعد اللبنة الأساسية لبناء المستقبل المهني، مشددًا على استغلالها في القراءة والتفاعل المجتمعي، كما أوضح أن الصحفي الناجح هو من يمتلك رؤية أشمل ومعلومات أوسع، مما يُمكنه من تقديم محتوى متميز.

كما استعرض تاريخ النقابة، مشيرًا إلى جهود تأسيسها التي استغرقت عقودًا قبل إنشائها رسميًا عام 1941، وأكد أن النقابة لطالما كانت في صدارة الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة.

التكنولوجيا ومستقبل الصحافة

ناقش البلشي تأثير التكنولوجيا على الصحافة التقليدية، مؤكدًا أن الوسائط الإلكترونية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمل الصحفي.

وأشار إلى أن الاستخدام السليم للتكنولوجيا يفتح آفاقًا جديدة للإبداع، ويساهم في تطوير أساليب البحث وإعداد المواد الصحفية.

وفيما يتعلق بالصحافة الورقية، شدد البلشي على أنها ما زالت تحتفظ بدورها رغم تحديات العصر الرقمي، موضحًا أهمية فهم طبيعة كل وسيط إعلامي وكيفية الاستفادة منه، كما أشار إلى دور النقابة في تدريب الصحفيين من خلال مركز تدريب مجهز بأحدث التقنيات، يقدم خدماته لأعضاء النقابة وغيرهم، بالإضافة إلى الطلاب.

أجاب البلشي على تساؤلات الطلاب واستمع إلى أفكارهم، معربًا عن اهتمام النقابة بتبني الأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير المهنة.

اختتمت الندوة بتكريم الدكتورة هبة شاهين لنقيب الصحفيين، تقديرًا لجهوده في تطوير مهنة الصحافة ودعم النقابة.

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