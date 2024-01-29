معرض الكتاب 2024.. تعرف على البرنامج الثقافي اليوم الاثنين

كتب- محمد شاكر

يفتح معرض القاهرة للكتاب أبوابه لاستقبال الجمهور في دورته الـ 55، من الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، وحتى الساعة السابعة مساء.

حيث تأتي هذه الدورة تحت شعار: «نصنع المعرفة... نصون الكلمة»، وتُقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.

وفيما يلي ننشر الجدول الكامل للفعاليات الثقافية التي تقام اليوم في مختلف قاعات المعرض.

ففي القاعة الرئيسية، تقام ندوة "استرداد الاثار المصرية" بحضور د. زاهى حواس و السفير عمر سليم الساعة الثانية عشرة، يليها ندوة عن "رواية الفتيان عند يعقوب الشارونى" للكاتب أحمد طوسون، الساعة الثانية ظهرا، يليها ندوة "اتجاهات التطرف والارهاب فى الشرق الأوسط" للدكتور أحمد زايد والدكتور خالد عكاشة، الساعة الرابعة عصرا، كما يعقد لقاء فكرى بعنوان "إسبانيا والثقافة العربية" لكارمن رويث، الساعة السادسة

وفي القاعة الدولية، تقام ندوة مبدعون وجوائز للكاتب أحمد عبدالملك من قطر، والدكتورة خوجة الحارثى من سلطنة عمان، الساعة الثانية عشرة ظهرا، يليه لقاء عن "سياسة الكتاب الكاميرونى" وعرض بعض الكتب مع الكاتب ايانجو نجنج دانييل، الساعة الثانية ظهرا، ثم محاضرة محاضرة "ابسن على المسرح العالمى" تقدمها الدكتورة نينا مارى يفينيتس، يليها حلقة نقاشية حول ترجمة مسرحيات هنرك ابسن الى اللغة العربية، في الساعة الرابعة عصرا، ثم ندوة بعنوان "ذكريات دبلوماسية" مع السفير عمرو رمضان، الساعة السادسة مساء.

وفي الصالون الثقافى تبدأ الجلسة الأولى، تحت عنوان "أولويات وقضايا الوعى المجتمعى والوطنى فى بناء الجمهورية الجديدة" بحضور الدكتورة نفين القباج، الساعة الثانية عشرة، يليها الجلسة الثانية وهي ندوة لعبد الرحمن منيف من السعودية بحضور د. أحمد الصغير و د. شوقى بدر يوسف، الساعة الثانية ظهرا، ثم لقاء عن مدرسة تحسين الخطوط بحضور خضير البورسعيدى ومحمد بغدادى الساعة الرابعة عصرا، ثم لقاء عن الدكتور ميلاد حنا بحضور الكاتب عادل حموده ود. عصام شرف وهانى ميلاد حنا، الساعة السادسة عصرا.

وفي قاعة فكر و إبداع، ندوة "عمر: بيت من المكعبات فى مدينة الملائكة" لفاطمة ناعوت، الساعة الثانية عشرة، يليها مناقشة أعمال قصصية بعنوان "١٩ يناير" لعثمان مكاوى، الساعة الثانية ظهرا، كما تقام ندوة عن أعمال المستشار محمد الدمرداش يناقشها الكاتب حلمى النمنم والدكتورة نشوى النحاس، الساعة الرابعة عصرا، يليها مناقشة رواية "واد جدو" يناقشها د. نداء عادل، الساعة السادسة.

أما برنامج المؤسسات الثقافية، فيشهد ندوة "الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى. الفرص والتحديات" للدكتور حسام الضمرانى والمهندس زياد عبد التواب، الساعة الثانية عشرة.

وفي قاعة ديوان الشعر، يتم تنظيم قراءة شعرية لأشرف أبو جليل وآخرون، يلي ذلك لقاء شعرى مع د. خوان غرماندو روخاس من المكسيك، الساعة الرابعة، ثم قراءة شعرية مع أحمد فضل و إيهاب البشبيشى وآخرون.

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن البرنامج الثقافي للدورة الـ55 للمعرض يجمع قامات ثقافية وفنية ومتخصصين من مصر والعالم خلال ندوات ثقافية ومؤتمرات تقام للمرة الأولى بالمعرض.

وقد حرصت اللجنة العليا للمعرض على مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية لفعاليات المعرض.

حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".