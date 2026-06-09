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استئصلت الكلى.. القبض على قائد سيارة دهس زوجته بـ "ميني باص" في الجيزة

كتب : محمود الشوربجي

05:24 م 09/06/2026

المتهم بدهس زوجته

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي بشأن قيام قائد سيارة "ميني باص" بالإصطدام بزوجته وإحداث إصابتها بالجيزة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية) بتضرره من زوج شقيقته (سائق – مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالإصطدام بزوجته "شقيقة المُبلغ" عمداً بتاريخ 21 إبريل الماضي بسيارته، وإحداث إصابتها بكسور متفرقة واستئصال للكلى، لخلافات زوجية بينهما.

محاولات إسعاف الزوجة

تم نقل السيدة لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وادعائه آنذاك لأهليتها بأن إصابتها ناتجة عن اصطدام إحدى السيارات المجهولة بها وفرار قائدها، وعقب تماثلها للشفاء أخطرته بأن زوجها المتسبب في الحادث، وبسؤال المصابة (ربة منزل – مقيمة بدائرة المركز) أيدت ما سبق.

أمكن ضبط المشكو في حقه والسيارة "الميني باص" المستخدمة في الواقعة "منتهية التراخيص"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة "المينى باص"، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

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وزارة الداخلية سائق الجيزة

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