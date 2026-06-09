شنت بعثة إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية هجوماً على الولايات المتحدة، معتبرة أن تحركها لطرح مشروع قرار يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني يتناقض مع ما وصفته بالدور الأمريكي في الاعتداء على البلاد.

وأكدت البعثة أن من غير المنطقي أن تتقدم الولايات المتحدة بمشروع قرار ضد إيران بشأن أنشطتها النووية السلمية، مشيرة إلى أن واشنطن هي الطرف الذي نفذ اعتداءات أدت إلى تعقيد الأوضاع الحالية.

وأضافت أن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية المتضررة جعلت تنفيذ إجراءات الضمانات أمراً مستحيلاً، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية الراهنة جاءت نتيجة العدوان والتهديدات المستمرة.

وأشارت البعثة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدد قبل أيام باستهداف المواقع النووية الإيرانية مجدداً، معتبرة أن هذه التصريحات تعكس استمرار سياسة الضغوط والتصعيد.

كما رأت أن التحركات الأمريكية داخل مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية تمثل نهجاً متكرراً يهدف إلى توفير مبررات لشن اعتداءات جديدة على إيران، بحسب تعبيرها.