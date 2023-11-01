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BBC

اقتصاد وتنمية.. الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي

03:38 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات العمل الحكومي في المجالين الاقتصادي والتنموي، وذلك في إطار متابعة الرئيس للجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطن في مختلف القطاعات الخدمية، وتعزيز العمل الجاري لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي

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