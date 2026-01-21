إعلان

حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب: "صوت مصر رغم أنف الحاقدين"

كتب : سهيلة أسامة

05:44 م 21/01/2026 تعديل في 06:14 م

الإعلامية حياة الدرديري

ساندت الإعلامية حياة الدرديري الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد الأزمة الصحية التي مرت بها في الفترة الأخيرة.

وقالت الدرديري خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع "X": "كلمتين في السريع للفنانة الكبيرة صوت مصر رغم أنف الحاقدين شيرين عبد الوهاب، مثال لكل بنت مصرية طلعت واشتغلت ووقفت على رجلها وحاربت، وكان كل سلاحها هو موهبتها، وكل سلاحها فنها".

وأضافت: "يا شيرين كلنا جنبك وبنحبك ومستنينك، الظروف اللي إنتي بتمري بيها مرت بيها ستات في مصر كتير جدًا، ضحايا علاقات سامة وعلاقات للأسف مزيفة. إحنا مستنينك وجنبك ومعاكي ومنتظرينك تطلعي وتغني وتقفي على رجليكي، كل المصريين والوطن العربي اللي بيحبوكي في ضهرك ومعاكي، ومستنيين نشوفك ونشوف قوة الست المصرية في وقفتها بعد الأزمة ورجوعها. مش عيب إننا نمر بأزمات، وأنا نفسي من الستات اللي مرّيت بأزمة شبه اللي إنتي فيها، إحنا بنقف على رجلينا تاني وبنرجع أقوى من الأول، كلنا وراكي وبنحبك حبيبتي يا شيرين".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تصدرت محركات البحث خلال الفترة الماضية، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، وحرصت إحدى الفنانات على دعمها واستضافتها في منزلها منذ أيام.

الإعلامية حياة الدرديري حياة الدرديري تدعم شيرين عبدالوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة شيرين عبد الوهاب الصحية حياة الدرديري على موقع X

