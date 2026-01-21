محافظ سوهاج يفتتح سوق الكوثر الحضري على مساحة 500 متر مربع (صور)

تكريم 32 خريجًا من ذوي الإعاقة في سوهاج ضمن برنامج ريادة الأعمال (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

افتتح اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، السوق الحضري الجديد بحي الكوثر، والمقام على مساحة 500 متر مربع لبيع الخضروات والفاكهة.

وجاء ذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية. جاء ذلك بحضور علي بهنيس، رئيس مركز ومدينة أخميم، وشربات الصوينع، رئيس حي الكوثر.

وتفقد المحافظ السوق الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشائه، والذي بلغت تكلفته الإجمالية نحو 2 مليون جنيه، ويضم 20 بايكة تجارية، بمساحة 10 أمتار مربعة للبايكة الواحدة، منها بايكتان لبيع الأسماك، وأخريان للمجمدات، إلى جانب ممرات تضمن انسيابية الحركة داخل السوق.

كما جرى تزويد السوق بباب رئيسي لدخول المواطنين المترددين عليه، وباب خلفي مخصص لدخول سيارات نقل الخضروات والفاكهة، بما يسهم في تسهيل حركة الدخول والخروج وتنظيم حركة الأفراد والسيارات.

ووجّه محافظ سوهاج برصف مدخل الباب الخلفي للسوق تيسيرًا لحركة السيارات، وتنسيق الموقع العام، والعمل على تسريع إجراءات الطرح، تمهيدًا لبدء تقديم خدمات السوق للمواطنين في أقرب وقت، وتحقيق الاستفادة المرجوة منه.

وأكد المحافظ أن إنشاء السوق الجديد يأتي بالتوازي مع توجهات الدولة لإقامة أسواق حضارية بديلة للأسواق العشوائية، وتوفير مواقع خدمية مناسبة للبائعين والمترددين، بما يسهم في تحقيق الانضباط ودعم الحركة التجارية داخل المحافظة.

كما أجرى المحافظ جولة تفقدية لأعمال تطوير المنطقة أمام البنوك، والمقامة على مساحة 2500 متر مربع، لتحويلها إلى متنفس ومتنزه للمواطنين، موجهًا بإنشاء مظلات للحماية من أشعة الشمس، وزيادة أعداد المقاعد، والتوسع في أعمال التشجير والإضاءة، ورفع كفاءة أبراج الأمن القائمة، إلى جانب استغلال المساحات الشاغرة للإعلانات، على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال خلال 7 أيام.