تناولوا وجبات فاسدة.. إصابة 22 شخصًا بتسمم غذائي بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

استقبلت الوحدة الصحية بقرية أدندان التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، 22 شخصًا يعانون من أعراض تسمم غذائي، نتيجة تناولهم وجبات غذائية فاسدة.

وقال الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الحالات التي تم رصدها بسيطة ومحدودة، ولا تمثل أي خطر على الصحة العامة، موضحًا أنه تم التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وأكد وكيل الوزارة تماثل جميع الحالات للشفاء التام، ومغادرتهم الوحدة الصحية في حالة مستقرة، دون الحاجة إلى نقل أي منهم إلى المستشفيات.

وفي السياق ذاته، طمأنت محافظة أسوان المواطنين بأن الوضع الصحي بقرية أدندان مستقر وتحت السيطرة الكاملة، مشيرة إلى استمرار التنسيق والمتابعة المباشرة من قبل وزارة الصحة والسكان، مع تواصل عمل فرق المتابعة الطبية والوقائية كإجراء احترازي، لضمان سلامة المواطنين وعدم تكرار مثل هذه الحالات.

وأكدت المحافظة أن صحة المواطن تأتي على رأس أولوياتها، وأنها تتعامل مع أي طارئ صحي بسرعة وشفافية كاملة.