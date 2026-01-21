يعاني كثيرون من إرهاق أو تقلبات مزاجية أو مشكلات صحية متكررة دون سبب واضح، بينما قد يكون الخلل الحقيقي ناتجا عن نقص عناصر غذائية أساسية يصعب اكتشافها في مراحلها الأولى، لكونها لا تترك علامات مباشرة أو واضحة.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة ناتاليا تاناناكينا، أخصائية الغدد الصماء الروسية، أن بعض أنواع النقص الغذائي تعد من الأصعب تشخيصا، وفي مقدمتها نقص فيتامين D، والمغنيسيوم، والزنك، إلى جانب فيتامينات B12 وB6، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

وأشارت إلى أن هذه العناصر تلعب دورا محوريا في تنظيم عمل النواقل العصبية، المسؤولة عن نقل الإشارات بين خلايا الجهاز العصبي، فضلا عن أهميتها في إنتاج الطاقة ودعم كفاءة الجهاز المناعي، وفقا لما نقلته صحيفة "Gazeta".

وبينت الخبيرة أن نقص المغنيسيوم قد ينعكس في صورة توتر عصبي، أو ارتعاش بالعضلات، أو اضطرابات في ضربات القلب، إضافة إلى مشكلات عصبية متفرقة، مؤكدة أن الصداع المتكرر قد يكون أحد المؤشرات الخفية على هذا النقص.

كما لفتت إلى أن انخفاض مستويات الحديد أو فيتامين D غالبا ما يرتبط بالإجهاد المستمر، واضطرابات النوم، وتساقط الشعر، وضعف الأظافر وهشاشتها.

وأوضحت أن زيادة القلق والعصبية، إلى جانب الشعور بالقشعريرة أو خدر الأطراف وتقلبات المزاج، قد تشير إلى نقص فيتامين B12 أو حمض الفوليك "B9" أو الزنك، نظرا لدور هذه العناصر في إنتاج هرموني السيروتونين والدوبامين المرتبطين بالحالة النفسية.

وأضافت أن جفاف العين وضعف الرؤية الليلية قد يكونان علامة على نقص فيتامين A أو أحماض أوميجا 3، وهي عناصر أساسية للحفاظ على صحة الغشاء الدمعي ووظائف العين.

واختتمت تاناناكينا بالتأكيد على أهمية عدم تجاهل هذه الإشارات المبكرة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة في الوقت المناسب، لتفادي مضاعفات صحية قد تنتج عن استمرار نقص هذه العناصر الحيوية لفترات طويلة.

