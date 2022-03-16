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انقلاب حراري وسيول وخماسين.. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس فصل الربيع

04:32 م الأربعاء 16 مارس 2022
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كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وصف المناخ خلال فصل الربيع، حيث من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع فلكيا على جمهورية مصر العربية يوم الأثنين الموافق 21 مارس 2022 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر لينتهى يوم الاثنين الموافق 20 يونيو 2022.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن فصل الربيع فصـل إنتقالي ينقلنا من بـرودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف ويتسم مناخ فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

وتابعت الهيئة: "ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعه حيث تتكون المنخفضات الخماسينية القادمة من الصحراء الليبية وتتجه إلى الصحراء الغربية لمصر يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (برياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حرارى وإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأكد الهيئة أن الرياح تنشط أحيانا بسبب منخفض البحر الأحمر (السودان الموسمي) ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

وأكدت الهيئة أن هـذا البيـان إجراء إحترازي لوصـف معـالم فصـل الربيـع لأخـذ الإستعدادات المبكـرة، والاحتياطات اللازمة.

وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الاستقرار المتوقعة خلال هذا الفصـل قبـل حـدوثها بوقت کافي.

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الطقس سيول الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الربيع أمطار درجات الحرارة
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