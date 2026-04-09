نشرة التوك شو| تحركات مصرية تركية لفتح مضيق هرمز وتصعيد إقليمي يهدد الاستقرار

كتب : داليا الظنيني

02:00 ص 09/04/2026

الدكتور عبد المنعم السعيد

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

عبد المنعم سعيد: تحركات "مصرية تركية" لفتح مضيق هرمز

قال المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد، إن التصعيد الجاري في الأزمة الإقليمية تجاوز الخطوط الحمراء، ووصلت فيه التهديدات المتبادلة إلى مستويات غير مسبوقة من الخطورة.

أحمد موسى: الشعب اللبناني يدفع ثمن تصرفات ميلشيات "حزب الله"

شدد الإعلامي أحمد موسى على خطورة الأوضاع الراهنة في لبنان، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي الغاشم لا يفرق بين منطقة وأخرى، حيث طال القصف الجنوب والشمال والوسط، مما أدى إلى تدمير شامل طال البنية التحتية اللبنانية الحيوية.

بسبب الإهمال وتراجع الأداء.. تامر أمين: فرصة الأهلي في الفوز بالدوري انتهت

أكد الإعلامي تامر أمين أن فرصة النادي الأهلي في الفوز بلقب الدوري المصري هذا الموسم قد انتهت فعلياً، مرجعاً ذلك إلى حالة "التراخي" والنتائج السلبية التي كان آخرها التعادل أمام سيراميكا كليوباترا

تامر أمين عن تهديدات ترامب: مناورة سياسية

أكد الإعلامي تامر أمين أنه كان يمتلك ثقة تامة في عدم انزلاق المشهد العالمي إلى صدام عسكري مباشر، رغم موجة الذعر والترقب التي سيطرت على العواصم الكبرى عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أحمد موسى: مصر لعبت دورا محوريا في مفاوضات "التهدئة" وترفّعت عن "الشو الإعلامي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية لعبت دوراً محورياً وحاسماً في المفاوضات المتعلقة بوقف الحرب المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

طارق فهمي ": تهدئة واشنطن "شكلية".. وإسرائيل تخطط لاستهداف النووي الإيراني

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وجود حالة من التضارب الصارخ في الخطاب السياسي الأمريكي خلال الساعات الأخيرة، معتبراً أن الحديث عن اتفاق تهدئة لم يتجاوز كونه "خطوة شكلية" تفتقر للجوهر.

