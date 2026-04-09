عقدت أمانة العمل الجماهيري المركزية بحزب "مستقبل وطن" اجتماعًا تنظيميًا موسعًا مع أمنائها في المحافظات، وذلك بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، في إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة وملف الانتخابات المحلية، إلى جانب تكريم الكوادر المتميزة.

وشهد الاجتماع، الذي ترأسه المهندس أحمد أمين مسعود، حضور كل من النواب: أحمد دياب وعاطف ناصر ومحمد الجارحي، أمناء العموم المساعدين للحزب، وأمين التنظيم المركزي، وعدد من الأمناء المساعدين، بالإضافة إلى أعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري، وذلك بمقر الأمانة المركزية في القاهرة الجديدة.

تفاصيل كلمة أحمد عبد الجواد

أكد النائب أحمد عبد الجواد، خلال كلمته، أن فعاليات الحزب خلال شهر رمضان الماضي شهدت تفاعلًا واسعًا وغير مسبوق من المواطنين، مشيرًا إلى أن الحزب يواصل العمل على إعداد كوادره ورفع كفاءتها وتعزيز قدرات الوحدات الحزبية في مختلف المحافظات، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تقييم شاملة للأداء التنظيمي.

وشدد النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، من جانبه، على أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة القادمة، مع العمل المستمر على تطوير خطط الحزب بما يواكب المتغيرات ويعزز من فاعلية الأداء التنظيمي.

واستعرض المهندس أحمد أمين مسعود، في السياق ذاته، تصورًا شاملًا لإعادة هيكلة أمانة العمل الجماهيري في المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التنظيمي، إلى جانب إطلاق جولات ميدانية لقيادات الحزب لتعزيز التواصل مع القواعد الحزبية.

واختُتم الاجتماع بتكريم عدد من الكوادر التنظيمية، إذ جرى تسليمهم دروعًا وشهادات تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، وذلك من محافظات القاهرة، والإسكندرية، والقليوبية، والجيزة، والدقهلية، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، ومطروح، وسوهاج، والبحيرة، والفيوم، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والبحر الأحمر، إلى جانب أعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الجماهيري المركزية.

وقام أعضاء الأمانة بإهداء تكريم خاص للمهندس أحمد أمين مسعود، تقديرًا لدوره وجهوده في دعم العمل التنظيمي.

اقرأ أيضًا:

