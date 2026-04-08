شدد السفير حازم خيرت، سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، على أن الدبلوماسية المصرية بذلت جهوداً استثنائية ساهمت بشكل مباشر في نقل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران من حالة "الهشاشة" إلى مسار أكثر قوة وتماسكاً.

وقال "خيرت"، خلال مداخلة عبر تقنية "زووم" مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الهدنة الحالية لا تزال تواجه مخاطر الانهيار في أي لحظة، مؤكداً أن البرنامج النووي الإيراني لا يزال ضمن دائرة التفاوض، وهو ما يستدعي الحذر مع الحفاظ على بصيص من التفاؤل.

المساعي الإسرائيلية لإشعال الموقف

وذكر أن إسرائيل تمارس ضغوطاً وتحركات مكثفة لإفشال أي تقارب، مشيراً إلى أن تل أبيب ترى مصلحتها الاستراتيجية في بقاء المنطقة داخل دوامة صراعات مستمرة.

وأوضح أن إسرائيل تعمل جاهدة لتقويض أي هدنة محتملة، بهدف وحيد وهو تصفية البرنامج النووي الإيراني بشكل نهائي، في حين يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهوده الدؤوبة لدفع الطرفين نحو اتفاق شامل ينهي الأزمة.

تصدع الداخل الإيراني وأزمة القيادة

وفيما يخص الجبهة الإيرانية، لفت "خيرت" إلى أن طهران تخوض هذه المفاوضات وهي في موقف "ضعيف" نتيجة الانقسامات الداخلية العميقة، لاسيما داخل صفوف الحرس الثوري.

وأضاف أن تصفية عدد من القيادات الإيرانية مؤخراً فاقمت من حدة الخلافات الداخلية وأدت إلى أزمة قيادة حقيقية، متابعاً: "على الجانب الإيراني ترتيب بيته الداخلي وتوحيد صفوفه، خاصة وأن سياسات تصدير الأزمات ألحقت أضراراً بالغة بدول الجوار".

مضيق هرمز والشرعية الدولية

وعن التهديدات المتعلقة بالملاحة البحرية، أكد السفير حازم خيرت أن أي محاولة لفرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز تعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أن الكثير من التصريحات المتداولة تهدف إلى "الاستهلاك المحلي" وتهدئة الرأي العام في كل بلد، بينما تختلف لغة المصالح والحقائق داخل الغرف المغلقة، حيث يسعى الجميع لتسويق نفسه كمنتصر في نهاية المطاف.

الرغبة الأمريكية في احتواء الانفجار

واختتم"خيرت" تصريحاته بالإشارة إلى أن الإدارة في واشنطن تدرك تماماً مخاطر الانزلاق إلى دمار أكبر، لذا فهي تسعى بجدية للوصول إلى وقف لإطلاق النار يمنع انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

