العاصمة الإدارية.. أخر موعد للمشاركة في اختيار الاسم والشعار (100 ألف جائزة)

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من تنظيم مسابقة الاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة، يوم 15 يناير الجاري.

وجاءت تفاصيل المشاركة في المسابقة على النحو التالي:

من لهم حق الاشتراك:

يمكن للأفراد أو الشركات المصرية التقدم للاشتراك في المسابقة بشرط تقديم المستندات المطلوبة، وأن تكون التصميمات خاصة بهذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل أو تقديمها في أي مسابقات أخرى وأن تكون التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وإنتاج المتسابق نفسه.

طريقة الاشتراك:

يتم عمل حساب شخصى على موقع المسابقة، https://www.egbranding.eg.

شروط المسابقة:

- يمكن للأفراد أو المجموعات أو الشركات التقدم بالاشتراك في المسابقة بشرط تقديم المستندات المطلوبة.

- تكون التصميمات المقدمة مقتصرة على هذه المسابقة فقط ولم يسبق تقييمها من قبل آو تقديمها في أي مسابقات اخري.

- تكون جميع التصميمات أصيلة لم يتم اقتباسها أو نقلها من أي مصدر.

- تكون جميع التصميمات مبتكرة ومتميزة ومن تصميم وانتاج المتسابق نفسه.

- يتم استبعاد التصميمات المتشابهة أو المقتبسة.

- الاشتراك في مسابقة اختيار الاسم والجملة الدعائية فقط، أو مسابقة تصميم الشعار والهوية فقط أو الاشتراك في المسابقتين معاً، ويتم تحكيم كل مسابقة على حدة.

جوائز المسابقة:

- جوائز الاسم الجملة الدعائية: الجائزة الأولى بقيمة 50,000 جنيه، والجائزة الثانية بقيمة 30,000 جنيه، والجائزة الثالثة بقيمة 10,000 جنيه.

- جوائز التصميم للشركات: الجائزة الأولى بقيمة 100,000 جنيه، والجائزة الثانية بقيمة 50,000 جنيه، والجائزة الثالثة بقيمة 30,000 جنيه.

- جوائز التصميم للأفراد: الجائزة الأولى بقيمة 100,000 جنيه، والجائزة الثانية بقيمة 50,000 جنيه، والجائزة الثالثة بقيمة 30,000 جنيه.

- جوائز التصميم للمجموعات: الجائزة الأول بقيمة 100,000 مائة ألف جنيه الجائزة الثانية بقيمة 50,000 خمسون ألف جنيه، والجائزة الثالثة بقيمة 30,000 جنيه

عناصر التقييم:

أولًا.. تقييم الاسم والجملة الدعائية:

- إيقاع متميز، سهل القراءة

- تكون باللغة العربية، بكلمات واضحة ومفهومة.

- القدرة على التعبير عن الأفكار والأهداف.

- له مدلول إيجابي قوي ومعبر.

- ملائمة لاستراتيجية مصر 2030

- ملائمة فلسفة الدولة نحو بناء جمهورية جديدة.

- الأصالة والابتكار والتميز.

ثانيا.. تقييم الشعار والهوية:

- البساطة والتميز والمرونة.

- ملائمة لفلسفة الدولة نحو بناء جمهورية جديدة.

- ملائمة لاستراتيجية مصر 2030.

- ملائمة للموضوع والأفكار والأهداف.

- جودة التصميم والإخراج.

- تعزيز الهوية المصرية بثراء تاريخها وتنوع ثقافتها.

- الرؤية والجاذبية.