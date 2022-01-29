سد النهضة.. السيسي يكشف مطلب مصر ويتمسك بالإطار الزمني

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه ناقش مع الرئيس السنغالي، ماكي سال، التطورات الخاصة بملف سد النهضة واستعرض رؤية مصر المستندة إلى كون نهر النيل مصدرا للتعاون والتنمية وشريان حياة جامع لشعوب دول حوض النيل.

وأكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السنغالي، على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة وفقاً لقواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا الشأن في إطار زمني مناسب ودون أية إجراءات منفردة.

وتابع الرئيس: ناقشنا أيضا بعض التحديات التي تواجه القارة الأفريقية لاسيما ملف كورونا وتأثيره على القارة فضلا عن الجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف الذي تعاني منه بعض الدول الأفريقية.​