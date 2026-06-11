أصدرت هيئة الدواء المصرية 5 منشورات تحذيرية بشأن تشغيلات دوائية مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات منذ بداية يونيو الجاري، مؤكدة ضرورة الوقف الفوري لتداولها وسحبها من الصيدليات والمخازن.

وحذرت الهيئة من تشغيلتين لدواء "Coloverin-D 30 Film Coated Tablets"، الذي تنتجه شركة كيميفارم للصناعات الدوائية، وذلك طبقًا لإفادة الشركة بوجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور.

وشملت التشغيلات التي حذرت منها الهيئة الرقمين: 251535A و251648A.

ويُستخدم الدواء في علاج بعض الأعراض المصاحبة لعدد من الأمراض التي تؤثر على القناة الهضمية، ومنها الحالات المرتبطة بالقولون.

تحذير من تشغيلة مستحضر "Vividol Hair Oil 250 ml"

كما أصدرت الهيئة منشورًا للتحذير من تشغيلة "مجهولة المصدر" من مستحضر "Vividol Hair Oil 250 ml".

وتحمل التشغيلة المُحذر منها رقم 24126012، بالإضافة إلى جميع التشغيلات المطابقة لها تمامًا في الشكل، إذ أكدت الشركة صاحبة المستحضر أن هذه التشغيلات لا تخصها ولم يتم تصنيعها بمعرفتها.

ويُستخدم "فيفيدول" كزيت للشعر للمساعدة في تقليل التساقط وتغذية الشعر.

كما حذرت الهيئة، في منشورها رقم 55 لسنة 2026، من مستحضر "Rego Cream" للتشغيلة المدون عليها رقم "20240727 tube"، مرجعة ذلك إلى كونها "مجهولة المصدر"، بناءً على ما ورد للهيئة من الشركة صاحبة المستحضر.

ويُستخدم "ريجو كريم" موضعيًا للمساعدة في الحد من تساقط الشعر وتعزيز نموه.

وعلى هذا المنوال، حذرت الهيئة كذلك من التشغيلة رقم "2283106" من شامبو الشعر "Rego Shampoo"، لكونها "مجهولة المصدر"، مؤكدة أن شركة "ماكرو" صاحبة المستحضر لم تقم بإنتاجها.

وفي منشورها رقم 57 لسنة 2026، حذرت هيئة الدواء من جميع تشغيلات منتج "GOBA Cream GeToN".

وأوضحت الهيئة أن سبب التحذير يعود إلى ما ورد من إدارة التفتيش على مستحضرات التجميل، التي أفادت بأن مصنع "الإيطالية" لمستحضرات التجميل لم يقم بتصنيع هذا المنتج نهائيًا.

وأكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط، ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

ودعت الهيئة الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة وسحبها من الأسواق.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )