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قدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا موجّها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام، بشأن تصريحات الإعلامي أحمد شوبير في برنامج "أوضة اللبس" المذاع عبر قناة النهار.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قال، خلال برنامجه "أوضة اللبس:"اتخضيت بعد مباراة المصري والتتويج بكأس الرابطة. كلنا بنحب الأندية الجماهيرية، لكن مش فاهم إيه العلاقة بين الفوز وبين توجيه الشتائم للنادي الأهلي.. ألم يكفِ ما حدث من قبل وسقوط 72 ضحية؟، ماتوا غلطانين كمان ولا القصة شكلها عامل إزاي؟.. أنت عايز تموت 72 تاني؟.. والكبار حتى الآن لم يتحركوا".

أحمد فرغلي: تصريحات شوبير أثارت جدلًا واسعًا

قال النائب، في بيانه إن برنامج "أوضة اللبس" المذاع بتاريخ 11 يونيو 2026، إلى جانب تصريحات أخرى صدرت عبر برنامج إذاعي على محطة ON Sport FM، تضمن محتوى أثار حالة من الجدل بين الجماهير الرياضية.

وأضاف أن بعض التصريحات الإعلامية الصادرة أثارت ردود فعل واسعة، معتبرًا أنها تستوجب المراجعة والتقييم من الجهات المختصة للتأكد من مدى توافقها مع الضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

النائب يحذر من تأثير المحتوى المثير للجدل على الجماهير

أشار إلى أن استمرار المحتوى الإعلامي المثير للجدل دون مراجعة مهنية دقيقة قد يؤثر على دور الإعلام في نشر الوعي والتقارب بين الجماهير، ويؤدي إلى زيادة حالة الاحتقان والانقسام بين بعض الفئات الرياضية.

وأكد أن الحفاظ على السلم المجتمعي والروح الرياضية بين جماهير الأندية المختلفة يتطلب الالتزام بالمعايير المهنية والمسؤولية الإعلامية.

مطالبة بتدخل الجهات المختصة ومراجعة المحتوى الإعلامي

وطالب النائب، الحكومة والجهات المعنية وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، بسرعة التدخل بوقف أحمد شوبير على جميع القنوات المرئية والمسموعة، ومراجعة هذا المحتوى الإعلامي محل البيان وبيان مدى توافقه مع الضوابط المهنية المنظمة للعمل الإعلامي.

كما طالب النائب، باتخاذ ما يلزم من إجراءات حازمة ورادعة؛ لضمان التزام الخطاب الإعلامي بالمسؤولية المهنية والحفاظ على السلم المجتمعي للدولة المصرية والروح الرياضية بين الجماهير ونبذ العنف.