الرئيسية أخبار مصراوى TV رغم استضافة البطولة.. ترامب لن يحضر أول ظهور للمنتخب الأمريكي في المونديال كتب : مصراوي 05:00 م 11/06/2026 تابعنا على لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا المنتخب الأمريكي مونديال 2026 فيفا متابعة المونديال ترامب أخبار ذات صلة ماذا سيحدث في افتتاح كأس العالم 2026 لأول مرة منذ 16 عاما؟ أخبار صلاح الإفريقي الوحيد ضمن الأساطير.. تفاصيل أغنية شاكيرا لكأس العالم 2026 أخبار "فين التذاكر؟".. إيران تثير أزمة جديدة قبل كأس العالم 2026 أخبار طريق مونديال ٢٠٢٦ يبدأ الأربعاء.. حفل غنائي عالمي يوحد الجماهير في ثلاث أخبار