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رغم استضافة البطولة.. ترامب لن يحضر أول ظهور للمنتخب الأمريكي في المونديال

كتب : مصراوي

05:00 م 11/06/2026

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المنتخب الأمريكي مونديال 2026 فيفا متابعة المونديال ترامب

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