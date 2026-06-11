تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال شهر مايو، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الأنصاري: ضبط 3762 مخالفة ومصادرة 151 طن سلع خلال مايو

اطلع المحافظ على تقرير نتائج الحملات الرقابية التي نُفذت بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، والتي أسفرت عن ضبط 3762 مخالفة تموينية متنوعة خلال شهر مايو، والتحفظ على ما يقرب من 151 طنًا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

محافظ الجيزة: إحباط تهريب 31 طن دقيق مدعم للسوق السوداء

أضاف "الأنصاري"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، أن حملات التفتيش على المخابز البلدية والسياحية أسفرت عن ضبط 31 طنًا من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء، إلى جانب ضبط نحو 5 أطنان من الدقيق السياحي مجهول المصدر.

الجيزة تضبط أطنانًا من اللحوم والسكر والمخللات والأعلاف

تمكنت الحملات، في مجال الرقابة على الأسواق والمحال العامة، من ضبط 24 طنًا من المخللات، ونحو 8 أطنان من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، و15 طنًا من السكر الحر والتمويني، وطنين من الجبن، و766 زجاجة زيت حر وتمويني، و8 أطنان من الأعلاف، و3 أطنان من المبيدات الحشرية، بالإضافة إلى 2089 بطاقة تموينية.

ضبط 57 طن زيت طعام معاد تدويره و9 آلاف لتر سولار

كما نجحت الحملات في ضبط 57 طنًا من زيت الطعام المستعمل المعاد تدويره قبل طرحه وتداوله بالأسواق، فيما أسفرت حملات التفتيش على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود عن ضبط 262 أسطوانة بوتاجاز و9 آلاف لتر من السولار.

الأنصاري: لا تهاون مع مخالفات تمس الأمن الغذائي والدعم

شدد محافظ الجيزة، على استمرار الحملات اليومية بكافة القطاعات التموينية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي للمواطنين أو تستهدف الاستيلاء على الدعم المخصص لهم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.

بلاسي: تحصيل 10.9 مليون جنيه غرامات وإحالة المحاضر للنيابة

من جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أنه تم خلال شهر مايو تحصيل 10 ملايين و919 ألف جنيه قيمة غرامات مستحقة على أصحاب المخابز البلدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المحررة.

وأضاف أن المديرية حررت 3762 محضرًا تموينيًا خلال الشهر، وتمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.