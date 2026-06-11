تستمع محكمة جنايات القاهرة، لمرافعة دفاع سارة خليفة في اتهامها و27 آخرين بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى".



وقال المحامي محمد حمودة، دفاع المنتجة سارة خليفة، إنه يستشعر أن النيابة العامة هاتفت شهود الإثبات قبل وصولهم للمحكمة، وذلك يخل بإجراءات المحاكمة.



ورد ممثل النيابة العامة على ادعاءات الدفاع، أن النيابة تقدر حرص المحامي على مصلحة موكله لكنها تهيب جميع المحامين بالالتزام بمبادئ المحاماة.



تحقيقات النيابة مع عصابة سارة خليفة

وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من "دريد. ع" عراقي الجنسية، و"سامح. م" مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالاشتراك مع "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة مقاولات.



وشهد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، وهما على علم كامل بالنشاط الإجرامي للتنظيم، وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.



تمويل وتهريب المواد المخدرة

وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، وعقب التعاقد على المواد المخدرة وشرائها، تولى المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخالها إلى البلاد.

اقرأ أيضا

القبض على جولي أمين مجددا.. تطور جديد في قضية صبري نخنوخ

بعد التحفظ على أموالها.. من هي "كلارا غسان شلفون" زوجة صبري نخنوخ؟

"سبه على سبيل المزاح".. الداخلية تكشف كواليس فيديو أجنبي ومجند في مترو العباسية