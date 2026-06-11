أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تنظيم داعش يشهد تحولًا نوعيًّا في إستراتيجيته، فلم يعد يقتصر على ممارسة العنف أو السعي للسيطرة الجغرافية، بل بات يركز على إنتاج المعنى والتحكم في تفسير الأحداث داخل الفضاء الرقمي.

وأوضح المرصد، في دراسة تحليلية بعنوان «ما يُعوَّل عليه داعش مستقبلًا »، أن التنظيم يستفيد من حالة الاضطراب العالمي وتعدد الروايات حول الأزمات الدولية، لإعادة تأويل الوقائع وتوجيه المشاعر نحو قراءات متطرفة مشيرًا إلى أن الحروب والأزمات الإنسانية والاقتصادية وفرت بيئة خصبة لبناء السرديات المتشددة دون الحاجة إلى اختلاق المظالم.

ولفت إلى أن أكثر من 80% من دوافع الانضمام إلى التنظيمات المتطرفة ترتبط بمشاعر الظلم والإحباط أكثر من ارتباطها بالقناعة الأيديولوجية المباشرة، موضحًا أن الخطاب المتطرف يعمل على استثمار هذه المشاعر وإعادة توجيهها داخل سرديات مغلقة عن العدالة المفقودة والصراع الوجودي.

وبيّن المرصد أن داعش انتقل من نموذج «إدارة التوحش» القائم على السيطرة الميدانية إلى نموذج «إدارة المعنى»، حيث أصبحت المعركة الأساسية تدور حول الوعي والإدراك وتفسير الأحداث.

وحذر المرصد من توظيف الصور ومشاهد المعاناة الإنسانية في صناعة ما يُعرف بـ«السرديات البصرية»، التي تستهدف التأثير العاطفي وإعادة تشكيل الوعي.

وأكد أن خطورة التنظيم لم تعد تكمن في إنتاج العنف فقط، بل في قدرته على إعادة صياغة إدراك الواقع وتوجيه التعاطف نحو مسارات متطرفة، مشددًا على أهمية تعزيز الوعي النقدي ومواجهة السرديات التي تستغل الأزمات والمعاناة الإنسانية لخدمة أجندات متشددة.