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ترامب: الإيرانيون يتفاوضون لكن "كبرياؤهم" يُعقّد التوصل لاتفاق

كتب : مصطفى الشاعر

05:06 م 11/06/2026

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات جديدة، لشبكة "فوكس نيوز"، اليوم الخميس، إن الإيرانيين يجرون مفاوضات مع واشنطن من أجل التوصل إلى اتفاق، لكنه أشار إلى أن هذه المحادثات تواجه صعوبات بسبب ما وصفه بـ"الكبرياء".

حديث عن دعم احتجاجات داخل إيران

أضاف ترامب، أن الولايات المتحدة قامت بإرسال أسلحة إلى متظاهرين داخل إيران، معربا عن شعوره بـ"إحباط شديد" تجاه الأكراد، على حد قوله، لعدم قيامهم بتسليم تلك الأسلحة للمتظاهرين.

في غضون ذلك، زعم دونالد ترامب، بأن "أمر إيران انتهى"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة قادرة على إدخال قواتها في أي وقت، لكنه شدد على أنه لا يرغب في نشر قوات برية.

استمرار التصعيد في الخطاب الأمريكي تجاه إيران

تأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد الخطاب السياسي والاتهامات المتبادلة بشأن ملفات التفاوض والدعم الداخلي في إيران.

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