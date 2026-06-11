بروتوكول تعاون بين الأوقاف و أكاديمية النقل البحري

استقبل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، اليوم، الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لتوقيع بروتوكول تعاون يتيح لأبناء الوزارة الاستفادة من برامج علمية وتدريبية تقدمها الأكاديمية.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى إفادة أبناء الوزارة الكرام من خبرات الأكاديمية المشهود لها بالكفاءة، خصوصًا على مستوى التأهيل الإداري والتكنولوجي، لما لذلك من ارتباط مباشر بحسن أداء المهام الموكلة إلى أبناء الأوقاف، سعيًا إلى تعزيز الأداء وتحقيق المأمول من أوجه التعاون مع الأكاديمية.

وأكد الوزير أن الوزارة والأكاديمية تلتقيان على هدف واحد هو الغاية الأسمى من جهودهما؛ ألا وهو بناء الإنسان القادرة عن صناعة الحضارة، والإسهام في الحضارة الإنسانية إسهامًا حقيقيًّا يبعث على الفخر وينطلق من الاعتزاز بالهوية الوطنية بكل مقوماتها.

من جانبه، رحب رئيس الأكاديمية بهذا التوجه الساعي إلى الارتقاء بقدرات أبناء الأوقاف ومهاراتهم، مؤكدًا أن الأكاديمية تسخّر ما حازته من قدراته وخبرات وتميز على مر العقود لخدمة أبناء الوطن، وأولى الناس بذلك هم الأئمة؛ نظرًا لدورهم الملموس في بيوت الله تعالى بكل أنحاء الجمهورية.

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أن الأكاديمية استطاعت مد جسور التعاون مع ٤٥ جامعة مصرية، وتجاوزت المحلية إلى العالمية بالكوادر العلمية المؤهلة، وبالبحوث، وبالجوائز العالمية.

واتفق الجانبان على تبادل الزيارات والخبرات، وتقديم مزايا لمنسوبي الأوقاف الراغبين في الدراسة لدى الأكاديمية، وتبادل المحاضرين بما يحقق تلبية الاحتياجات العلمية والفكرية لأبناء الأوقاف وأبناء الأكاديمية.

وختمت مراسم التوقيع بتبادل الإهداء بدرعي الوزارة والأكاديمية، والتقاط صورة جماعية.