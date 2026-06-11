كشف مصدر بوزارة العمل، عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع الخاص

قال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن وزير العمل سيصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد المصدر، على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديلاً عنه بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لقانون العمل.

وأشار إلى أن وزارة العمل، تحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 للقطاع العام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية، بدلًا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وذلك وفقًا لما تسفر عنه الرؤية الشرعية.

وتسري الإجازة على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وحدد الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية قائمة الإجازات الرسمية المتبقية خلال عام 2026 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

- إجازة ثورة 30 يونيو: توافق إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.

- إجازة ثورة 23 يوليو: توافق إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو يوم الخميس 23 يوليو 2026.

- إجازة المولد النبوي الشريف: توافق إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

- إجازة عيد القوات المسلحة: توافق إجازة السادس من أكتوبر (عيد القوات المسلحة) يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026.