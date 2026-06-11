مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

المكسيك

- -
22:00

جنوب أفريقيا

مباريات ودية - منتخبات

بوليفيا

0 4
03:00

الجزائر

جميع المباريات

إعلان

ثعابين سامة تحاصر معسكر سويسرا قبل انطلاق كأس العالم 2026.. ما القصة؟

كتب : محمد الميموني

03:31 م 11/06/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا (1)
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا (4)
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا (3)
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا (7)
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا (8)
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا (6)
  • عرض 9 صورة
    منتخب سويسرا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار المنتخب السويسري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر خريطة لمعسكره التدريبي في مدينة سان دييجو الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، تضمنت تحذيرًا غير معتاد من الاقتراب من إحدى المناطق المحيطة بمقر إقامة الفريق بسبب انتشار الثعابين السامة.

مشهد مرعب في معسكر سويسرا قبل انطلاق كأس العالم 2026

ونشر الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الخميس، مخططًا تفصيليًا لمركز تدريبات المنتخب داخل أكاديمية سان دييجو، موضحًا مواقع الملاعب ومناطق التدريب وغرف الملابس والصالة الرياضية، إلى جانب مساحة واسعة جرى تمييزها باللون الأحمر تحت مسمى "منطقة الثعابين".

وجاء هذا التحذير نتيجة الطبيعة الجغرافية المحيطة بمقر المعسكر، حيث تنتشر الأودية والمناطق المشجرة التي تعد بيئة مناسبة للأفاعي الجرسية السامة، والتي تعتبر من أكثر أنواع الثعابين انتشارًا في ولاية كاليفورنيا، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأثار ظهور هذه المنطقة على خريطة المعسكر اهتمام الجماهير والمتابعين، الذين تداولوا الصور بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المنتخب السويسري لضمان سلامة اللاعبين وأفراد البعثة.

موعد مباراة سويسرا في كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب السويسري مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب قطر يوم السبت 13 يونيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

مجموعة سويسرا في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب السويسري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر وكندا والبوسنة والهرسك، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا وتشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

اقرأ ايضَا:

شاحنات وصلت إلى 1000 كيلو.. الكشف عن حقائب منتخب النرويج في كأس العالم 2026

محمد صلاح ينشر صورة جديدة من الجيم استعدادًا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم 2026 سويسرا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
مدارس

قبل انطلاق الامتحانات.. مراجعة التربية الوطنية للثانوية العامة 2026
قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن "عصام صاصا" في اتهامه بسرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب

الشرطي الأمريكي المرافق للمنتخب: سأزور مصر قريبًا وعائلتي لا تستوعب ماحدث
كأس العالم 2026

الشرطي الأمريكي المرافق للمنتخب: سأزور مصر قريبًا وعائلتي لا تستوعب ماحدث
المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2023.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

المركزي الأوروبي يرفع سعر الفائدة 0.25% لأول مرة منذ 2023.. ما الأسباب؟
كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟
اقتصاد

كم تسجل أسعار سبائك BTC بالمصنعية اليوم؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بعد هبوط الأسعار.. هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟ خبراء يجيبون