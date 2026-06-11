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أثار المنتخب السويسري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر خريطة لمعسكره التدريبي في مدينة سان دييجو الأمريكية، استعدادًا للمشاركة في منافسات كأس العالم 2026، تضمنت تحذيرًا غير معتاد من الاقتراب من إحدى المناطق المحيطة بمقر إقامة الفريق بسبب انتشار الثعابين السامة.

مشهد مرعب في معسكر سويسرا قبل انطلاق كأس العالم 2026

ونشر الاتحاد السويسري لكرة القدم، اليوم الخميس، مخططًا تفصيليًا لمركز تدريبات المنتخب داخل أكاديمية سان دييجو، موضحًا مواقع الملاعب ومناطق التدريب وغرف الملابس والصالة الرياضية، إلى جانب مساحة واسعة جرى تمييزها باللون الأحمر تحت مسمى "منطقة الثعابين".

وجاء هذا التحذير نتيجة الطبيعة الجغرافية المحيطة بمقر المعسكر، حيث تنتشر الأودية والمناطق المشجرة التي تعد بيئة مناسبة للأفاعي الجرسية السامة، والتي تعتبر من أكثر أنواع الثعابين انتشارًا في ولاية كاليفورنيا، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأثار ظهور هذه المنطقة على خريطة المعسكر اهتمام الجماهير والمتابعين، الذين تداولوا الصور بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات بشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المنتخب السويسري لضمان سلامة اللاعبين وأفراد البعثة.

موعد مباراة سويسرا في كأس العالم 2026

ويستهل المنتخب السويسري مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة منتخب قطر يوم السبت 13 يونيو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في البطولة المقامة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

مجموعة سويسرا في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب السويسري في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات قطر وكندا والبوسنة والهرسك، في مجموعة تبدو متوازنة نسبيًا وتشهد منافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

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